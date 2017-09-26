Гончаренко: есть вероятность, что Фернандес сыграет с «Манчестер Юнайтед»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес сохраняет шансы на участие в матче с «Манчестер Юнайтед» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер «армейцев» Виктор Гончаренко.
«Есть большая вероятность, что Фернандес сыграет с «Манчестер Юнайтед», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Марио Фернандес получил травму в матче 11-го тура российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:0). Врачи диагностировали у защитника сотрясение мозга.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Манчестер Юнайтед». Начало — в 21:45 мск.
Закажи поездку на матчи Лиги чемпионов с участием ЦСКА.
Гончаренко: после Фергюсона это сильнейший «Манчестер Юнайтед»