Гончаренко: после Фергюсона это сильнейший «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии домашнего матча 2-го тура Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» поделился своими ожиданиями.
«Жозе Моуринью сказал, что нынешний ЦСКА самый сильный на его памяти? В роли главного тренера это у меня только второй матч в Лиге чемпонов. Мне сложно ответить. Может, Жозе увидел, что мы выиграли четыре матча, обыграли „Бенфику“. Может, это было сказано больше для своей команды. Он умеет отдавать разные посылы через прессу. Это не значит, что завтра будет легко. Не думаю, что эти слова облегчат нашу игру завтра.
Можно нисколько не сомневаться, что после Алекса Фергюсона это сильнейший «Манчестер». Хотя очень сложно судить, потому что Фергюсон создал немало хороших команд. Мы можем говорить, что трансферная политика сегодняшнего «МЮ» очень хороша. Они развиваются, становятся сильнее. Так и должно быть в сильных клубах.
Нисколько не сомневаюсь, что у нас достаточно опыта и класса, чтобы противостоять «МЮ». Нужно найти слабые места, чтобы направить все наши силы на это. Надеюсь, что завтра у нас будет полный стадион. Дополнительной мотивации нашим игрокам не нужно – они и так очень мотивированны на этот матч. Мы говорили о сильных сторонах «Манчестер Юнайтед», но в любой игре с любым соперником можно изменить ход игры. Наша задача – искать свои шансы. Как только болельщики будут чувствовать, что мы близки к хорошему результату, у нас должно многое получиться", — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.