А. Егоров: «Спартак» выиграет у «Ливерпуля» со счётом 1:0, а ЦСКА у «МЮ» — 2:1

Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров поделился ожиданиями от выступления «Спартака» и ЦСКА в ближайших матчах группового этапа Лиги чемпионов. Красно-белым предстоит дома сыграть с «Ливерпулем», а красно-синие примут «Манчестер Юнайтед».
«Я надеюсь, что „Спартак“ и ЦСКА в своих ближайших матчах Лиги чемпионов забьют столько голов, сколько им хватит для побед. Ничья, исходя из имён соперников, будет тоже неплохим результатом. К нам всё-таки гранды мирового футбола приехали. Набрать по очку в обоих матчах — это было бы хорошо, тем более учитывая проблемы наших команд, но я верю в победы. Поставлю на счёт 1:0 в матче „Спартак“ — «Ливерпуль», а ЦСКА выиграет у «Манчестер Юнайтед» — 2:1", — заявил Егоров в эфире «Спорт FM».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию «Спартак» — «Ливерпуль». Начало — в 21:45 мск.