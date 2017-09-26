Нигматуллин: мне кажется, что в матче «Спартак» — «Ливерпуль» будет боевая ничья

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором 26 сентября на стадионе «Открытие Арена» красно-белые примут «Ливерпуль».
«Понятно, что с особым оптимизмом на эту игру мы не смотрим. Афиша сегодняшнего матча очень громкая – «Спартак» принимает «Ливерпуль» в Лиге чемпионов. Будем надеяться, что когда спартаковцы выйдут на поле, то гимн главного еврокубка их воодушевит.
По статистике «Ливерпуль» пропускает чаще, чем «Спартак». Уверен, что голы сегодня болельщики увидят. Будем надеяться, что «Ливерпуль» пропустит больше, чем «Спартак». Вот на что надо надеяться, раз статистика говорит за команду Массимо Карреры. Лично мне кажется, что сегодня будет боевая ничья – 2:2», — сказал Нигматуллин.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию «Спартак» — «Ливерпуль». Начало — в 21:45 мск.