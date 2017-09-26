Болельщики «Спартака» устроили масштабный перформанс на матче с «Ливерпулем»

Болельщики «Спартака» перед началом матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» устроили масштабный перформанс на стадионе «Открытие Арена».
Когда команды вышли на поле, на трибуне появился огромный баннер с изображениями герба Москвы и герба России, изображением гладиатора, с эмблемой «Спартака» и словами «Победи или умри».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Ливерпуль».
Болельщики «Спартака» представили масштабный перфоманс на матче с «Ливерпулем»
Фото: Галина Козлова