Кутепов: ничья с «Ливерпулем» — хороший результат для «Спартака», но не подвиг

Защитник «Спартака» Илья Кутепов поделился мнением о домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем», завершившемся со счётом 1:1.
«Схема не новая, просто игроки располагались немного иначе. Установка была, как и на каждый матч. Настраивались на победу. Является ли эта ничья подвигом? Нет. Хороший результат, но не подвиг.
В конце играли на удержание. С 82-83 минуты подсели, будем откровенны. Сложный календарь. Мы никогда так не играли. Вкатываемся в такой футбол. Дальше будет легче.
Что касается травмы Реброва, то после игры мы его не видели. Артёма даже не было в раздевалке. Пока не знаем, что с ним», — передаёт слова Кутепова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.