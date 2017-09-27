Таски: «Спартак» выглядел неплохо, 1:1 с «Ливерпулем» – хороший результат

Защитник «Спартака» Сердар Таски поделился мнением о домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем», завершившемся со счётом 1:1.
«Можно сказать, что в этом матче мы выглядели неплохо. Хотели выиграть, но у «Ливерпуля» очень сильная команда.
Конечно, уже после матча понимаешь, что 1:1 – это хороший результат. Это был хороший матч для нас всех, мы неплохо сработали в обороне, никого не могу выделить.
Ничего не могу сказать о судействе, всё было в порядке. Думаю, судьи хорошо поработали на матче», — передаёт слова Таски корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.
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