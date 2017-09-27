Ребров прошёл допинг-тест, несмотря на травму колена

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов сообщил, что вратарь команды Артём Ребров, заменённый в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:1) из-за травмы, прошёл допинг-тест.
«Ребров был на допинг-контроле, и сейчас он поедет домой. К сожалению, пришлось его отправлять туда с травмированным коленом. Это жеребьёвка. Только когда уже человека на носилках в больницу увозят, можно его снимать с допинг-контроля», — передаёт слова Вартапетова корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
Вартапетов: предварительный диагноз Реброва — сильный ушиб