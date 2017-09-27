Федун: дымовые шашки — это провокация, фанаты обещали, что такого не будет

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал ситуацию с использованием дымовых шашек на трибуне болельщиков красно-белых в противостоянии с «Ливерпулем» (1:1) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Думаю, это провокация, потому что фанаты обещали нам, что такого не будет. Это прямая провокация», — Федун после игры в разговоре с журналистами.
По итогам встречи в Мариборе в первом туре группового этапа турнира УЕФА принял решение оштрафовать «Спартак» на € 60 тыс. и запретить реализацию билетов на следующий выездной матч красно-белых на европейской арене в связи с использованием болельщиками пиротехнических средств на стадионе в Словении. Повторение таких инцидентов грозит «Спартаку» дополнительными санкциями.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Помимо использования двух дымовых шашек, болельщики московского клуба растянули баннер с надписью латиницей «УЕФА — мафия».
Баннер на матче «Спартак» — «Ливерпуль»