Кейн: «Тоттенхэм» превзошёл АПОЭЛ в реализации

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн прокомментировал победу над АПОЭЛ (3:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Англичанин стал автором хет-трика в этой встрече.
«Я и вся команда можем гордиться этим матчем. Стараюсь не уходить с поля без гола, и каждый хет-трик — это для меня дополнительная награда. Мы были не слишком довольны первым таймом, и в паре моментов удача могла улыбнуться сопернику. „Тоттенхэм“ превзошёл АПОЭЛ в реализации, и этот компонент игры очень важен в Лиге чемпионов. Несколько основных игроков не могли сегодня выйти на поле, но ребята, которые их заменили, выглядели здорово. У нас солидный состав, и нужно быть готовым в любой момент выйти на поле. Победа на выезде со счётом 3:0 с любым соперником — это всегда хороший результат», — приводит слова Кейна BBC.