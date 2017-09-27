Бубнов: ничья с «Ливерпулем» для «Спартака» равноценна победе

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов прокомментировал ничейный исход матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Ливерпулем» (1:1).
«Спартак» выбрал на матч оптимальную модель игры, закрылся, действовал вторым номером от обороны, максимально плотно (с учётом нынешних проблем в задней линии) перекрыв все зоны. Строенный центр обороны, перевод Джикии на фланг, два ярко выраженных опорных полузащитника в лице Пашалича и Фернандо: если бы компактности не было, «Ливерпуль», который имел от начала до конца значительное игровое преимущество, смог бы реализовать главный козырь – сумасшедшую скорость. Лидеры гостей во главе с Салахом и Коутинью не могли разогнаться по полной. И даже при этом ничьей подопечные Карреры во многом обязаны прекрасно отыгравшим голкиперам. И Ребров, и Селихов заслуживают похвалы, несколько раз по-настоящему выручив.
В конкретном случае ничья для «Спартака» равноценна победе. Теперь, чтобы как минимум не пройти мимо третьего места и Лиги Европы, «Спартаку» наверняка хватит четырёх очков в двух оставшихся домашних матчах (ничья с «Севильей», победа над «Марибором»). Но в данный момент «Спартак» на равных правах продолжает конкурировать за право продолжить выступление в Лиге чемпионов весной», — приводит слова Бубнова Sportbox.