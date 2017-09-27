Гамшик: было очень важно победить «Фейеноорд» после поражения на Украине

Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик прокомментировал победу над «Фейеноордом» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов (3:1).
«Нам было очень важно победить после поражения на Украине. Теперь нужно сосредоточиться на том, чтобы набрать больше очков. Наша группа очень сложная, но мы хотим пройти дальше в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне мы доказали, что можем далеко зайти в этом турнире. Конечно, нам понадобится удача при жеребьёвке, но сперва нам нужно выйти из группы. „Манчестер Сити“? Это топ-команда, но „Шахтёр“ и „Фейеноорд“ также очень хороши», — приводит слова Гамшика официальный сайт УЕФА.
«Манчестер Сити» обыграл «Шахтёр», «Наполи» оказался сильнее «Фейеноорда»