Селихов — Реброву: Тёма, держись! Ты лицо «Спартака» и пример для всех

Вратарь «Спартака» Александр Селихов высказал слова поддержки в адрес своего одноклубника голкипера Артёма Реброва, который в домашнем матче 2-го тура Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:1) во втором тайме получил травму и был вынужден покинуть поле, уступив место Селихову.
«Хорошая игра. Тёма, держись! Ты лицо „Спартака“ и пример для всех», — написал Селихов в «Инстаграме».
Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал после игры, что предварительно у Реброва был диагностирован сильный ушиб.
Вартапетов: предварительный диагноз Реброва — сильный ушиб