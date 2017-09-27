ЦСКА готовит масштабный перформанс на игру с «Манчестер Юнайтед»

Руководитель отдела по работе с болельщиками ЦСКА Иван Уланов рассказал о готовящемся перформансе на предстоящий матч Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится сегодня в Москве, начало игры — в 21:45 мск.
«На сегодняшний матч Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» болельщики ЦСКА готовят перформанс. Не буду раскрывать карты, что это будет, но уверен, что все зрители будут удивлены. Не могу даже рассказать, на скольких трибунах будет перформанс, но он точно будет масштабным», — сказал Уланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
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