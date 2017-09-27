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Н. Чернов: любой нападающий позавидует технике Васина

27 сентября 2017, среда. 13:56 Футбол

Защитник ЦСКА Никита Чернов, на правах аренды выступающий за «Урал», поддержал защитника «армейцев» Виктора Васина, которого последнее время часто критикуют.

«Хочу сказать, что это ошибочное мнение, что Витя Васин такой, можно сказать, «в привоз». Все те, кто тренировался с ним вместе, знают, какой он защитник, какой у него уровень игры. Я думаю, что любой нападающий позавидует его технике и в плане оборонительных действий он играет очень уверенно. За месяцы тренировок вместе с ним я ни разу не видел, чтобы Витя как-то грубо ошибся. А в играх у многих бывают какие-то недоразумения, которые приводят к голам, но уверен, что Витя больше таких ошибок не совершит. Тем более последний матч в Лиге чемпионов с «Бенфикой» всё показал», — цитирует Чернова пресс-служба «Урала».

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Источник: Официальный сайт ФК "Урал" Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА ФК Урал Виктор Васин Никита Чернов
Новости. Футбол
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