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Нападающий «Бордо» Малком продлил контракт

27 сентября 2017, среда. 15:13 Футбол

Нападающий «Бордо» Малком Филипе Силва де Оливейра продлил контракт со своим нынешним клубом. Об этом говорится на официальном сайте французской команды.

Новый контракт 20-летнего бразильца рассчитан до конца сезона-2020/21. Прежний договор истекал летом 2020 года.

Малком перешёл в «Бордо» в январе 2016 года из «Коринтианса» за € 5 млн. С того времени нападающий принял участие в 67 официальных матчах, забил 14 голов и отдал 13 результативных передач.

Если у вас не отображается фото Малкома, его можно посмотреть на странице «Бордо» в «Твиттере».

«Лион» сыграл вничью со счётом 3:3 с «Дижоном», «Бордо» переиграл «Генгам»
Источник: Официальный сайт ФК "Бордо" Сообщить об ошибке
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