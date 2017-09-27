Нападающий «Бордо» Малком продлил контракт

Нападающий «Бордо» Малком Филипе Силва де Оливейра продлил контракт со своим нынешним клубом. Об этом говорится на официальном сайте французской команды.
Новый контракт 20-летнего бразильца рассчитан до конца сезона-2020/21. Прежний договор истекал летом 2020 года.
Малком перешёл в «Бордо» в январе 2016 года из «Коринтианса» за € 5 млн. С того времени нападающий принял участие в 67 официальных матчах, забил 14 голов и отдал 13 результативных передач.
Если у вас не отображается фото Малкома, его можно посмотреть на странице «Бордо» в «Твиттере».
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