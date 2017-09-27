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Градиленко: Оланаре будет бодаться против «Манчестер Юнайтед»

27 сентября 2017, среда. 15:52 Футбол

Бывший защитник «Спартака» и ЦСКА Дмитрий Градиленко высказал мнение по поводу предстоящего матча ЦСКА с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов, который пройдёт на «ВЭБ Арене» 27 сентября.

«ЦСКА сегодня даст бой «Манчестер Юнайтед». Думаю, что Гончаренко изберёт оборонительную тактику. В нападении должен выходить Оланаре, потому что он обладает теми габаритами и той мощью, которая поможет ему оказать сопротивление обороне «МЮ». Против англичан нужно бодаться и цепляться за мяч, что умеет делать нигерийский форвард.

Соглашусь со словами Моуринью о том, что нынешний ЦСКА – самый сильный на памяти португальца. На то он и выдающийся тренер, чтобы высказываться так. Безусловно, травма Фернандеса будет большой потерей для «армейцев». Он один из лучших игроков российского чемпионата. Если Марио сегодня не выйдет на поле, москвичам будет очень тяжело», — сказал Градиленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Гончаровым.

Смотри игру ЦСКА — «Манчестер Юнайтед» в одном из самых атмосферных пабов Москвы TAP & BARREL. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало — в 21:45 мск.

«МЮ» в матче с ЦСКА не повторит ошибок «Ливерпуля»
В рубрике «Футбольные фишки» готовим ставку на матч ЦСКА — «Манчестер Юнайтед».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед ПФК ЦСКА Аарон Оланаре
Новости. Футбол
27 сентября 2017, среда
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