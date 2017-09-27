Сёмин: время игры «Локомотива» с «Фаставом» — неудобное! Почему так поздно?

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями перед матчем группового этапа Лиги Европы между «Локомотивом» и «Фаставом», который пройдёт 28 сентября в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 22:05 мск.
«Сильные стороны «Фастава»? Это добротная и серьёзная команда. Просто так Кубок Чехии не выигрывают. Команда очень дружная. Хорошо и компактно играют в обороне и на стандартных положениях. Много иностранных игроков. Матч, который нам предстоит, очень сложный. Время игры — неудобное! Почему так поздно? В десять часов вечера мы никогда не проводим тренировок. Даже не знаешь, во сколько из базы выезжать, для наших дорог сколько времени оставить. После «Ростова» — это хорошо, но с точки зрения подготовки к «Динамо» у нас меньше двух суток.
Рыбусь и Михалик травмированы, остальные тренируются. Если бы в обойме были Чорлука и Ари, мы бы могли использовать другие варианты схемы. Возможно, такое количество матчей провели бы с наименьшими потерями. Я не сторонник большой ротации состава. Зачем менять игрока, если 60 матчей он был лучше всех? Кто сдаёт игру или не так действует на поле – того меняем. Искусственно вводить молодых игроков в состав? Это не принесёт никакого смысла»
У нас суперсложный месяц! За 15 дней провели пять игр с большими переездами. В Ростове ребята меня удивили. Не думал, что после кубковых матчей смогут так играть. Оказалось, есть характер. Надеюсь, завтра также себя проявят. Хотелось бы отметить ещё вчерашний матч Лиги чемпионов. Красота была на стадионе «Спартака», вот им болельщики устроили. Не видел такого ни на одном стадионе мира", — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.
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