Грушевский: надеюсь, что Моуринью не сможет взломать «автобус» Гончаренко

Известный шоумен и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский высказал мнение по поводу предстоящего матча ЦСКА против «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов, который пройдёт 27 сентября.
«У меня тревожно-оптимистичные ожидания по поводу матча, но вчерашний вечер показал, что в футболе бывают приятные сюрпризы. Могу поздравить всех спартаковцев с ничьей против «Ливерпуля». Надеюсь, что ЦСКА сегодня сыграет так же страстно, как вчера красно-белые. Конечно, «Манчестер Юнайтед» является фаворитом. Так же, как, например, многие вчера предсказывали победу «Ливерпуля». Однако «Спартак» бился до конца и заслужил ничью. Поэтому сегодня будем верить, что «армейцы» покажут себя с лучшей стороны.
Надеюсь, что Жозе Моуринью не сможет взломать «автобус» Виктора Гончаренко. Я был очевидцем матчей ЦСКА против «Интера» в 2009 году, которым тогда руководил португальский специалист. И могу сказать, что та команда не взламывала оборону соперника. Они аккуратно забили «армейцам» по голу в каждом матче, не дав сделать сопернику ничего. И в итоге выиграли Лигу чемпионов. Так что в этом сезоне «МЮ» является фаворитом турнира», — сказал Грушевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Гончаровым.