Футболисты Саратовского университета выиграли стартовый турнир Премьер-группы

С 25 по 27 сентября в Екатеринбурге прошёл первый межрегиональный турнир Премьер-группы Национальной студенческой футбольной лиги сезона-2017/18. Новый сезон элитного дивизиона на поле стадиона УрФУ открыли сборные Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина, Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина, новичок высшего дивизиона Калининградский государственный технический университет и бронзовый призер прошлогоднего розыгрыша – Саратовский государственный университет.
Победителем турнира стали футболисты из СГУ. Первые два матча оказались удачными для саратовцев: сначала со счётом 2:1 был обыграл КГТУ, затем разгромлена команда ТГУ – 4:0. Хозяева турнира футболисты УрФУ также успешно стартовали в новом сезоне и обыграли соперников из Калининграда и Тамбова с одинаковым счётом 2:0. Таким образом, судьба первого места на турнире в Екатеринбурге решилась в очной встрече УрФУ и СГУ. Команды не сумели выявить победителя, матч завершился со счётом 0:0, первыми благодаря лучшей разнице мячей стали саратовцы. Обе команды старт сезона могут занести себе в актив – 7 очков. Третье место в Екатеринбурге заняли футболисты ТГУ, разгромившие в заключительной встрече КГТУ со счётом 4:1. Калининградцы не сумели набрать очки в дебютном турнире Премьер-группы и расположились на последней строчке.
Второй турнир Премьер-группы НСФЛ пройдёт с 30 сентября по 2 октября в Долгопрудном. Футболисты Московского физико-технического института сразятся с соперниками из Северо-Кавказского федерального университета (Ставрополь), Чеченского государственного университета (Грозный) и Южного федерального университета (Ростов-на-Дону).