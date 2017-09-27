Пейчинович: играя в еврокубках, знаешь, что на тебя смотрит вся Европа

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович поделился ожиданиями перед матчем группового этапа Лиги Европы между «Локомотивом» и «Фаставом», который пройдёт 28 сентября в Москве. Начало — в 22:05 мск.
«Лига Европы – особая мотивация. Евросцена – это всегда особенное чувство. Ты играешь и знаешь, что на тебя смотрит вся Европа. Все согласны с тем, что «Локомотив» и «Копенгаген» — фавориты группы. Даже одно очко на выезде против них – хороший результат! В Дании я был второй раз. И оба раза шёл дождь! Но в целом очень симпатично, конечно.
Какие задачи на домашние матчи? Играть только на победу, конечно же», — приводит слова Пейчиновича пресс-служба «Локомотива».
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