Пейчинович: самый серьёзный соперник «Локомотива» — «Спартак», а не «Зенит»

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович прокомментировал старт сезона в РФПЛ, подчеркнув, что считает самым важным результатом победу над «Спартаком» в седьмом туре (4:3).
«Самые важные победы на старте сезона, конечно, над ЦСКА и «Спартаком». Особенно «Спартаком»! Пропустили два гола, но верили, что можем спасти игру – добыть хотя бы ничью. А получилось забить целых четыре! Сами не ожидали. Для меня эта победа особенно важна – несмотря на то что на первом месте сейчас идёт «Зенит», я считаю «Спартак» самым серьёзным и принципиальным соперником», — приводит слова Пейчиновича пресс-служба «Локомотива».
«Спартак» проиграл «Локомотиву», ведя 2:0 после первого тайма