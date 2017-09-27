Бубнов: согласен с Гончаренко — нынешний «МЮ» сильнейший со времён Фергюсона

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов высказал мнение по поводу предстоящего матча ЦСКА с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов, который пройдёт 27 сентября.
«Согласен с Виктором Гончаренко — нынешний „Манчестер Юнайтед“ сильнейший со времён сэра Алекса Фергюсона. Клуб очень хорошо поработал на трансферном рынке, и сейчас у них очень высокая конкуренция. Команда и сама по себе очень сильная, и плюс у неё есть большие перспективы. Не случайно они выиграли Лигу Европы в не столь сильном составе. Перспективы в Лиге чемпионов у манкунианцев тоже неплохие.
Думаю, в сегодняшнем матче события будут развиваться точно так же, как и во всех играх, которые провёл ЦСКА в этом сезоне в Европе. То есть „армейцы“ закроются и будут искать свои шансы в контратаках и при стандартах. На сегодняшний день ЦСКА не в состоянии играть на встречных курсах даже с такими клубами, как „Янг Бойз“ и АЕК. Поэтому ничего удивительного нет, что против „Манчестер Юнайтед“ они закроются. Более того, для ЦСКА, думаю, ничейный результат будет таким же хорошим результатом, как и для „Спартака“. Победить, конечно, будет сложно.
Группа атаки „Юнайтед“, несмотря на потери игроков из-за травм, остаётся очень сильной. Поэтому нужно играть очень внимательно. „Красные дьяволы“ не только в позиционной атаке опасны, но также и на стандартных положениях, и на контратаках. Поэтому ЦСКА нужно играть сбалансированно, как они это и делают, чтобы не было разрывов между линиями, которыми мог бы воспользоваться соперник. Они это делают очень хорошо.
Для меня фаворитом остаётся «МЮ», а для ЦСКА оптимальным результатом будет ничья. Но я всё-таки поставлю на минимальную победу англичан — 1:0", — сказал Бубнов на своём официальном канале в YouTube.