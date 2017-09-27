Зинков: после победы над «Локомотивом» практически всю ночь я не мог уснуть

Полузащитник «Крыльев Советов» Вячеслав Зинков поделился впечатлениями от домашней победы над «Локомотивом» (3:2 ДВ) в матче 1/16 финала Кубка России.
«Эмоции особенные. После игры было опустошение и усталость. Конечно, всем было радостно, но практически всю ночь я не мог уснуть. Матч с „Локомотивом“ — это настоящая драма. Игра держала всех в напряжении. И болельщиков, и футболистов. 120 минут на поле я уже играл до этого за „Зенит“. В Твери встречались с „Волгой“ в 1/16 финала, и было дополнительное время.
Общий уровень футбола в современном мире растёт, и поэтому с каждым годом клубам из высших лиг сложнее играть с командами из лиг ниже. И нам по силам проходить сильных соперников, что показала игра с „Локомотивом“. А вообще, чтобы пробиться в Кубке России как можно дальше или выиграть его, однозначно придётся играть с очень серьёзными соперниками», — сказал игрок в эфире клубной программы «Крылья губернии».