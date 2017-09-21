175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Тихонов: «Крылья» заслужили победу над «Локомотивом» своим огромным желанием

21 сентября 2017, четверг. 21:57 Футбол

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов выступил на пресс-конференции после домашней победы над «Локомотивом» (3:2 ДВ) в матче 1/16 финала Кубка России.

«Я поздравил ребят. Для многих это большая победа, тем более у „Локомотива“, можно сказать, был основной состав. Глядя на некоторые кубковые матчи, думаешь: почему нам достался „Локомотив“? Единственное, о чём жалею, — это то, что мы не дотерпели одну минуту. Лишние 30 минут привели к неприятным последствиям. Вы видели, что у Таранова спазм задней поверхности, у Ткачука сводило ноги, как и у Башкирова. Чуть-чуть не дотерпели, и из-за этого провели ещё 30 минут, что меня расстраивает. Но, думаю, мы старались, игроки не жалели себя, играли вперёд по возможности. И, наверное, заслужили победу своим огромным желанием.

Как будем готовиться к „Енисею“? Сейчас команда едет на базу, будут восстановительные мероприятия. Завтра будут баня, массажи, всё остальное. После таких игр, думаю, минимум два дня тренировать футболистов нельзя. Ну а что делать? Будем играть. Конечно, не хотелось играть 120 минут, но раз так получилось, то надо выходить и играть. Будут встречаться два лидера, и я смотрел „Енисей“, которому, наверное, было сегодня проще. Тем более они играют дома. Но это футбол, работа такая. Нужно терпеть. Перед игрой просил ребят стараться показать всё, что у них есть. Попросил сыграть для зрителей и друг за друга. Это они сегодня и сделали, и ребята молодцы.

Было видно, что „Локомотив“ играет жёстко. И мою реакцию, думаю, вы тоже видели. Когда один человек четыре раза срывает наши атаки, то, наверное, он заслуживает жёлтой карточки. Но этого не происходило, и отсюда такая реакция с нашей стороны. Я не обсуждаю другие команды и решения. Это просто моё мнение. Команда играет так, как играет, и соперник может то же самое сказать про нас. Когда команда проигрывает, она хочет отыграться, и поэтому игроки идут в стыки, в отбор, где-то в жёсткий отбор. Это современный футбол, и от этого не уйти. Зависит от того, какая будет реакция людей в жёлтом. Раз они ничего не давали — значит, считали, что так нужно. Они довольно квалифицированные судьи, и у меня к ним нет претензий», — заявил Тихонов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Крылья Советов ФК Локомотив Андрей Тихонов
Новости. Футбол
21 сентября 2017, четверг
22:33 Определились все участники 1/8 финала Кубка России
22:32 «Зенит» проиграл «Динамо СПб» и вылетел из Кубка России
22:23 Неймар извинился перед игроками «ПСЖ» за инцидент с Кавани
22:19 «Рома» на две недели лишилась Шика из-за травмы
21:57 Гаджиев: проблемы у «Амкара» остаются, «Факел» в некоторых ситуациях их обнажал
21:57 Тихонов: «Крылья» заслужили победу над «Локомотивом» своим огромным желанием
21:49 Григорян: только свиньи могут оскорблять тренера, без которого клуб мог вылететь
21:40 Сёмин: сегодня «Локомотив», наверное, не должен был проиграть, но проиграл
21:40 ФИФА встала на сторону «Байера» в ситуации с трансфером Аларио из «Ривер Плейта»
21:37 Поддубский: «СКА-Хабаровск» в матче с «Араратом» проявил характер
21:03 «Крылья Советов» обыграли «Локомотив» и вышли в 1/8 финала Кубка России
20:54 «Амкар» разгромил «Факел» в 1/16 финала Кубка России
20:52 «СКА-Хабаровск» обыграл «Арарат» и вышел в 1/8 финала Кубка России
20:39 Хавбек «Челси» Бакайоко попал в аварию по дороге домой с тренировки
20:38 «Олимпиец» обыграл «Уфу» и вышел в 1/8 финала Кубка России
20:22 «Вираж» «Зенита» устроил перфоманс к 37-му дню рождения фанатского движения
20:08 Григорян показал средний палец фанатам «СКА-Хабаровск» в ответ на оскорбления
20:00 Обухов: «Спартак» поборется за титул, если не будет терять очки, ведя в счёте
19:59 Видеообзор матча 1/16 финала Кубка России «Енисей» — «Ахмат»
19:46 Бенедито заявил, что Бартомеу врёт о продлении контракта Месси с «Барселоной»
19:44 Штарке: «Бавария» может на меня рассчитывать
19:36 Полузащитник «Манчестер Сити» Гюндоган избежал серьёзной травмы
19:29 Стал известен стартовый состав «Динамо СПБ» на матч Кубка России с «Зенитом»
19:14 Спиридонов: «Енисей» напомнил «Спартак» 90-х
19:13 «Зенит» объявил стартовый состав на матч Кубка России с «Динамо СПБ»
19:00 Аленичев: в матче с «Ахматом» мои ребята показали фантастический футбол
18:45 Кононов: хочу извиниться перед всеми болельщиками «Ахмата»
18:40 Бензема намерен завершить карьеру в «Реале»
18:39 Девочка: Дзюба, зачем ты меня за косички дёргал? Ай-ай-ай!
18:35 Бубнов: «Краснодар» на данный момент основной конкурент «Зенита»
18:28 «Арарат» — «СКА-Хабаровск»: стали известны стартовые составы
18:14 Бубнов: Эдер — хороший игрок, он начнёт приносить пользу «Локомотиву»
18:13 Д. Алвес: не отбирал мяч у партнёров по «ПСЖ», они сами забрали его у меня!
18:12 Лепёхин: уверен, «Динамо СПБ» даст бой «Зениту», они мотивированы лучше
18:03 Панов: желаю «Уфе» победы в Кубке России
17:46 Хёведес травмировался спустя два дня после возвращения в общую группу «Ювентуса»
17:38 Обухов: у «Спартака» очень сильно выделяются Промес, Адриано и Фернандо
17:27 «Вильярреал» предложил помощь по сбору средств пострадавшим от землетрясения
17:19 «Крылья Советов» — «Локомотив»: стартовые составы на матч Кубка России
17:18 Жемалетдинов: Бердыев говорил нам, что игра с «Оренбургом» будет тяжёлой
17:15 Завершивший карьеру Штарке вернулся в «Баварию» из-за травмы Нойера
16:55 «Атлетико» сообщил, что договорился с «Челси» о трансфере Диего Косты
16:55 Р. Нигматуллин: «Локо» сыграет вничью с «Крыльями» и выиграет в серии пенальти
16:54 «Енисей» разгромил «Ахмат» и вышел в 1/8 финала Кубка России
16:47 Форвард сборной Англии U21 Абрахам может стать игроком сборной Нигерии
Все новости RSS
Партнерский контент