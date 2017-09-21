Тихонов: «Крылья» заслужили победу над «Локомотивом» своим огромным желанием

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов выступил на пресс-конференции после домашней победы над «Локомотивом» (3:2 ДВ) в матче 1/16 финала Кубка России.
«Я поздравил ребят. Для многих это большая победа, тем более у „Локомотива“, можно сказать, был основной состав. Глядя на некоторые кубковые матчи, думаешь: почему нам достался „Локомотив“? Единственное, о чём жалею, — это то, что мы не дотерпели одну минуту. Лишние 30 минут привели к неприятным последствиям. Вы видели, что у Таранова спазм задней поверхности, у Ткачука сводило ноги, как и у Башкирова. Чуть-чуть не дотерпели, и из-за этого провели ещё 30 минут, что меня расстраивает. Но, думаю, мы старались, игроки не жалели себя, играли вперёд по возможности. И, наверное, заслужили победу своим огромным желанием.
Как будем готовиться к „Енисею“? Сейчас команда едет на базу, будут восстановительные мероприятия. Завтра будут баня, массажи, всё остальное. После таких игр, думаю, минимум два дня тренировать футболистов нельзя. Ну а что делать? Будем играть. Конечно, не хотелось играть 120 минут, но раз так получилось, то надо выходить и играть. Будут встречаться два лидера, и я смотрел „Енисей“, которому, наверное, было сегодня проще. Тем более они играют дома. Но это футбол, работа такая. Нужно терпеть. Перед игрой просил ребят стараться показать всё, что у них есть. Попросил сыграть для зрителей и друг за друга. Это они сегодня и сделали, и ребята молодцы.
Было видно, что „Локомотив“ играет жёстко. И мою реакцию, думаю, вы тоже видели. Когда один человек четыре раза срывает наши атаки, то, наверное, он заслуживает жёлтой карточки. Но этого не происходило, и отсюда такая реакция с нашей стороны. Я не обсуждаю другие команды и решения. Это просто моё мнение. Команда играет так, как играет, и соперник может то же самое сказать про нас. Когда команда проигрывает, она хочет отыграться, и поэтому игроки идут в стыки, в отбор, где-то в жёсткий отбор. Это современный футбол, и от этого не уйти. Зависит от того, какая будет реакция людей в жёлтом. Раз они ничего не давали — значит, считали, что так нужно. Они довольно квалифицированные судьи, и у меня к ним нет претензий», — заявил Тихонов.