Матч с ЦСКА станет для Мхитаряна 50-м за «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян попал в стартовый состав на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА. Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» (Арена ЦСКА).
Эта игра станет для 28-летнего Мхитаряна 50-й за «Манчестер Юнайтед». Футболист перешёл в английский клуб летом 2016 года.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА — «Манчестер Юнайтед». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.