Хавбек «Урала»: мы намерены победить в матче со «Спартаком»

Полузащитник «Урала» Юрий Бавин поделился ожиданиями от матча 12-го тура РФПЛ со «Спартаком», который пройдёт в Москве 30 сентября. Хавбек отметил, что его команда намерена добиться победы в матче с действующим чемпионом страны.
«Думаю, надо отталкиваться не от «Спартака», а от нашей формы. Мы набрали неплохой ход в чемпионате. Выиграли две последние встречи. В команде есть определённая стабильность и уверенность в своих силах. Поэтому мы намерены победить, показать хорошую игру», — цитирует Бавина официальный сайт «Урала».
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