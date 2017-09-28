Бубнов: «МЮ» в матче с ЦСКА выложился в лучшем случае на 50 процентов

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Манчестер Юнайтед» (1:4).
«Не думаю, что стоит проводить параллели с игрой «Спартака» и «Ливерпуля» (1:1). «МЮ» на сегодня превосходит команду Юргена Клоппа и закономерно лидирует в АПЛ. Более того, было видно, что «Ливерпуль» оставил на «Открытие Арене» все силы, тогда как подопечные Жозе Моуринью в лучшем случае выложились на 50 процентов. Всё решилось в первом тайме, а оставшиеся 45 минут гости скорее доигрывали.
Все качества и опыт хозяев были развеяны в стартовые полчаса. В высоком темпе ЦСКА играть не может, прессинг совсем не получился, а без этого рассчитывать на что-то было нельзя. Результат — закономерный, хотя счёт до неприличия крупный. По такой игре вполне можно было выпускать на второй тайм молодёжь – всё лучше, чем Витиньо, который весь матч номер отбывал. Проигрывать можно по-разному – либо падать после финального свитка от изнеможения, либо уйти с поля, даже не вспотев.
Конечно, психологически команду подломил быстрый гол, а затем сразу и второй, забитый к тому же из-за ошибки судьи. Затем и третий мяч прилетел – ЦСКА был просто шокирован, отправлен в нокаут. Игра буквально потеряла смысл – особенно для «МЮ», который в экономном режиме провёл оставшийся час. Впрочем, гости при этом внимательно действовали в обороне от начала до конца, не оставив сопернику практически ни единого шанса», — приводит слова Бубнова Sportbox.