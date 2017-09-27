«Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА в Москве

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА принимал на своём поле «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
«МЮ» забил три гола ещё в первом тайме, а во второй половине встречи команды обменялись точными ударами. В составе победителей дубль оформил бельгийский форвард Ромелу Лукаку, ещё по голу забили Генрих Мхитарян и Антони Марсьяль, который реализовал пенальти. За ЦСКА забил Константин Кучаев.
В другом матче группы А, который проходил параллельно, «Базель» на своём поле разгромил «Бенфику» со счётом 5:0. Португальская команда с 62-й минуты играла вдесятером.
Турнирное положение в группе А после матчей 2-го тура: 1. «Манчестер Юнайтед» — 6 очков; 2. «Базель» — 3; 3. ЦСКА – 3; 4. «Бенфика» — 0.
Посмотреть голы можно в «твиттере» РФПЛ.