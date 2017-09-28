Марсьяль: спасибо Богу и фанатам за победу над ЦСКА

Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль после матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов с ЦСКА поблагодарил высшие силы и отдал должное болельщикам манкунианцев. Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
Марсьяль забил один из голов «МЮ». Также в составе гостей два мяча на счету Ромелу Лукаку, ещё один в активе Генриха Мхитаряна. За ЦСКА отличился Константин Кучаев.
«Спасибо Богу за эту победу. Спасибо фанатам, приехавшим в Москву», — написал Марсьяль на своей странице в «Твиттере».
ЦСКА — «Манчестер Юнайтед» — 1:4. Видеообзор матча