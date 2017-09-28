Жеребьёвка Евро-2020 состоится в декабре 2018 года в Дублине

Стало известно место проведения жеребьёвки чемпионата Европы 2020 года. Церемония состоится в декабре 2018 года и пройдёт в столице Ирландии – Дублине. Об этом говорится на официальном сайте ассоциации футбола Ирландии.
Напомним, что чемпионат Европы 2020 года впервые пройдёт в 13 городах, включая Санкт-Петербург. Также матчи чемпионата Европы примут Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Копенгаген, Бухарест, Амстердам, Дублин, Бильбао, Будапешт, Брюссель и Глазго.
Полуфинал и финал чемпионата Европы состоятся в Лондоне.
13 городов к Евро-2020: итоги
«Чемпионат» провёл прямую текстовую онлайн-трансляцию с торжественной церемонии в Женеве, где определились 13 городов к Евро-2020.