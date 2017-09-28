Конте недоволен тем, что матч «Челси» — «Манчестер Сити» состоится в субботу

Главный тренер «Челси» Антонио Конте недоволен, что центральный матч 7-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» будет сыгран в субботу, на третий день после игры Лиги чемпионов с «Атлетико» (2:1).
«Сейчас для нас самое главное — отдохнуть и набраться сил, чтобы максимально восстановиться к субботе. У нас не слишком много времени для этого. Честно, я считаю, что в этой ситуации мы находимся в менее выгодном положении, поэтому при подготовке к игре мне придется учитывать разницу в состоянии команд. «Манчестер Сити» играл вчера дома, тогда как мы вряд ли вернемся в Лондон раньше четырех утра четверга. У нас будет всего день на подготовку к встрече, и я считаю это неправильным. После этих выходных запланирован международный перерыв и не будет других игр. Я удивлен, что такой большой матч назначен на субботу, и не понимаю, почему сделано именно так.
Мы хотим быть готовыми к игре, чтобы продемонстрировать свой лучший футбол. У «Сити» очень сильная команда. Они много забивают, одерживают победу за победой и находятся в превосходной форме. Мы постараемся максимально отдохнуть, поскольку в английском чемпионате в каждом матче необходимо выкладываться по полной.
Я люблю большие матчи, в которых требуется максимальная концентрация и самоотдача. «Сити» очень силен и является одним из лидеров чемпионата, однако при подготовке к игре с ними мне придется учитывать физическое состояние своей команды. Я поговорю с игроками о том, насколько им удастся восстановиться. В играх такого уровня ты расходуешь море физических и моральных сил. Именно поэтому я обсужу состояние с каждым из футболистов, чтобы принять оптимальное решение в интересах команды», — цитирует Конте пресс-служба «Челси».
Матч «Челси» — «Манчестер Сити» состоится 30 сентября.