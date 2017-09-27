Моуринью недоволен графиком матчей «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил недовольство графиком матчей его команды в английской Премьер-лиге, учитывая, что манкунианцы играют на несколько фронтов, включая Лигу чемпионов. Об этом сообщает The Telegraph.
Источник отмечает, что время на подготовку и отдых у «Манчестер Юнайтед» между матчами ЛЧ и чемпионата составляет 196 часов, в то время как у «Ливерпуля» — 321 час, «Тоттенхэма» — 290, «Челси» — 250 и «Манчестер Сити» — 219 часов. Однако это время может увеличиться, если манчестерское дерби в декабре перенесут на более позднее время или дату.
«Манчестер Юнайтед» 30 сентября предстоит сыграть с «Кристал Пэлас» (17:00 мск), в то время как «Ливерпуль», игравший накануне в ЛЧ со «Спартаком» (1:1), свой матч в АПЛ проведёт 1 октября в 18:30 с «Ньюкасл Юнайтед». При этом манкунианцы в Лиге чемпионов играют сегодня, 27 сентября, с ЦСКА.
В прошлом сезоне Жозе Моуринью также выражал недовольство графиком, когда его команда играла в Лиге Европы.