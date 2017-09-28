Матч пятого дивизиона Румынии не был доигран из-за упавших в реку мячей

В чемпионате Румынии не был доигран матч между командами «Бистрица» и «Вынэторул», выступающими в пятом по силе дивизионе. Арбитр был вынужден прервать встречу на 58-й минуте из-за отсутствия мячей. Об этом сообщает Sport.ro.
Согласно информации источника, по ходу матча футболисты часто били мимо ворот и мячи улетали в реку за стадионом. В итоге спустя почти час мячей не осталось. К тому моменту «Вынэторул» вёл в счёте (2:0).
Ожидается, что команде «Бистрица», не сумевшей предоставить другие мячи, будет засчитано техническое поражение (0:3).