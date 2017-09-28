Газзаев — о поражении ЦСКА: вчера российский футбол унизили. Это был позор

Бывший главный тренер ЦСКА, депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев поделился впечатлениями от матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором ЦСКА дома уступил «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:4.
«К сожалению, у ЦСКА не было никаких шансов во вчерашнем матче. «Манчестер Юнайтед» — это другой уровень, нам остаётся только принять этот факт. Соперник имел тотальное преимущество во всех возможных футбольных компонентах: в тактике, индивидуальном мастерстве, индивидуальных позициях, скорости, единоборствах и опережениях. «Манчестер» контролировал мяч почти всю игру и не останавливался после забитых голов, а только увеличивал давление. Это тот футбол, к которому мы должны стремиться.
ЦСКА поехал в Курск на Кубок вторым составом и проиграл. После этого был невыразительный матч с «Динамо», где тоже были потеряны очки. И вот вчера «армейцы» после всего этого были разбиты в Лиге чемпионов. Есть такой футбольный закон: стабильность состава – это стабильность результата. Ротация — это модное нынче понятие — должна быть минимизированной, чтобы не мешать результату. А клубы гонятся за модой. Ну какая ротация, когда прошло всего 12 игр. Чемпионат только начался, а игроки уже устали? Они ведь в платёжной ведомости под своими зарплатами не устают расписываться. Может, им и там ротацию устроить – пусть дублёры ставят подпись.
Нам пора разобраться в нашем чемпионате, чтобы играть на равных с соперниками калибра «Манчестер Юнайтед», а не быть статистами на поле. Пока РФС продолжает ужесточать лимит на легионеров, у «Манчестера» в составе выходит два-три англичанина. Чтобы играть на европейском уровне, нашим командам нужно комплектоваться под международные матчи, а не на чемпионат России. Уровень футбола в стране зависит от выступления национальных сборных и ведущих клубов.
Вчера российский футбол унизили. Это был позор. Чтобы подтянуться к уровню ведущих европейских лиг и клубов, нам нужны реформы, которые я предлагал последние четыре года. Но, к сожалению, министерство спорта и РФС не слышат или не хотят слышать. Сегодня в России 105 профессиональных клубов, 88 процентов из которых финансируются из регионального бюджета. Нам необходимо сократить их количество вдвое и чётко разграничить статусы профессионального и любительского футбола. Профессиональный футбол должен финансироваться исключительно за счёт частных инвестиций или государственно-частных компаний. А любительский, массовый спорт и инфраструктура должны поддерживаться региональными бюджетами», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.