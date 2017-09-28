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Созин: господин Головин, уезжайте поскорее! Не надо здесь сидеть

28 сентября 2017, четверг. 11:27 Футбол

Футбольный эксперт, член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин поделился впечатлениями от матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором ЦСКА дома уступил «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:4.

«Я абсолютно точно не буду злословить и кидать камни в спину футболистам и говорить, кто где ошибался из «армейцев» в матче с «Манчестер Юнайтед». Хотя желающих поклевать ЦСКА после вчерашнего поражения будет много. Все всё прекрасно видели, умничать нечего и не надо находить и объяснять причины. Футболисты сами всё знают, а подчёркивать их низкий уровень неправильно. У них есть семьи, друзья, знакомые, и все видели, что и как вчера произошло.

Единственное, что я могу сделать, – обратиться к Александру Головину. Господин Головин, уезжайте поскорее! Если есть предложение даже на уровне разговоров – не надо здесь сидеть. Головин – единственное светлое пятно. Но если он хочет профессионально расти, то надо сегодня собирать чемоданы и уезжать. В любой клуб. А если это разговоры на уровне «Арсенала», то даже советоваться не надо. А то так же будет играть, как вчера играли «армейцы». Что касается гола Константина Кучаева, считанное количество футболистов забивают в Лиге чемпионов, а тем более «Манчестеру». Не скажу, что Костя Кучаев герой, но это на всю жизнь, он вошёл в историю. Потом будет внукам рассказывать, что забивал в Лиге чемпионов. Скрасил ли он результат? Ну да, наверное, 4:1 лучше, чем 4:0.

Читал про клубный рекорд и рад, что ЦСКА собрал полный стадион. Хорошо, что есть такая арена, куда можно прийти посмотреть матчи с «Манчестером». Но есть одна ложка дёгтя – если будут такие же игры, как с «Манчестером», то, боюсь, это последний аншлаг. И какая бы ценовая политика ни была, футбол – это, в первую очередь, зрелище со стороны противоборствующих команд. Болельщики приходят не для того, чтобы посмотреть, как игроки в белом издеваются над игроками в красном. Так что причины в низкой посещаемости надо искать не в выходных днях и дачной погоде, а игре», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

ЦСКА — «Манчестер Юнайтед» — 1:4. Видеообзор матча
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед ПФК ЦСКА Александр Головин Андрей Созин
Новости. Футбол
28 сентября 2017, четверг
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