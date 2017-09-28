В матче «Спортинг» — «Барселона» фанат выбежал на поле и поцеловал бутсу Месси

По ходу матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Спортингом» и «Барселоной» болельщик каталонской команды выбежал на поле. Фанат направился к своему кумиру Лионелю Месси, которому несколько секунд что-то рассказывал, после чего опустился на колени и поцеловал его бутсу.
Матч «Спортинг» — «Барселона», который состоялся 27 сентября, завершился в пользу каталонцев – 1:0. Единственный гол на 49-й минуте в собственные ворота забил Себастьян Коатес.
Видео эпизода, на котором болельщик целует бутсу, можно посмотреть в «Твиттере».
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