Анчелотти может быть отправлен в отставку с поста главного тренера «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти может быть отправлен в отставку. Об этом сообщает Bild. Накануне мюнхенцы во втором туре группового турнира Лиги чемпионов уступили «ПСЖ» (0:3), а некоторые лидеры остались недовольны, что не попали в основу. Сам Анчелотти заявил, что не считает выставленный состав рискованным.
Руководство «Баварии» в лице председателя правления Карла-Хайнца Румменигге и спортивного директора Хасана Салихамиджича не стало комментировать будущее Анчелотти до отлёта в Мюнхен. Ожидается, что после возвращения состоится экстренное собрание, на котором одним из главных вопросов будет работа Анчелотти.
Если 58-летнего специалиста отправят в отставку, временно исполняющим обязанности главного тренера станет 40-летний Вилли Саньоль.
Карло Анчелотти руководит «Баварией» с июля 2016 года. Контракт с мюнхенцами действует до конца сезона-2018/19.