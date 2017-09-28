Анчелотти: не думаю, что состав «Баварии» на игру с «ПСЖ» был рискованным

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «ПСЖ» (0:3) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Нам не хватило мощи, чтобы предотвратить их контратаки. В первом тайме мы хорошо контролировали игру, хорошо владели мячом и создали несколько моментов. Но мы были недостаточно опасны впереди. Всю игру «ПСЖ» искал возможности для контратак, и мы не смогли это контролировать.
Не думаю, что выбранный нами состав был рискованным. Знаю, что теперь меня будут критиковать. Это нормально. Считаю, что состав на игру был хороший», – приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.
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