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Ф. Луис: расстроило то, как «Атлетико» проиграл «Челси»

28 сентября 2017, четверг. 15:02 Футбол

Защитник «Атлетико» Филипе Луис прокомментировал поражение от «Челси» (1:2) в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов, который состоялся 27 сентября.

«Не нравится, как «Атлетико» сыграл с «Челси». Проиграть можно в любой момент, мы знали, что это будет сложный матч, но расстраивает то, как мы проиграли «Челси». Нам нужно поработать над ошибками. «Атлетико» попал в непростую ситуацию и должен улучшить положение. С этого момента нужно только побеждать», — цитирует Луиса Football Espana.

После двух туров на счету «Атлетико» 1 очко и третье место в группе С. Посмотреть турнирное положение можно на «Чемпионате».

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Источник: Football Espana Сообщить об ошибке
Теги
Атлетико Мадрид Челси Филипе Луис Касмирски
Новости. Футбол
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