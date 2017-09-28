Бердыев — о выступлении «Рубина»: цифры положительные. Только результата нет

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев высказал мнение о последних результатах казанской команды, потерпевшей три поражения кряду.
«Есть определённый психологический отпечаток из-за серии поражений. Радует, что ребята это понимают и то, что мы делаем и куда движемся, все работают сконцентрированно. Каждый понимает меру ответственности.
У нас есть потеря концентрации в конкретных эпизодах, но если брать цифры, то они все положительные. Только результата нет, а результат – это самое главное.
Но то направление, которые мы выбрали, считаем верным. Бог даст, всё стабилизируется», – приводит слова Бердыева «Спорт Бизнес Online».
Бердыев: игра была до первой ошибки. К сожалению, её допустил «Рубин»