А. Ребров: ещё повоюем, всем спасибо за беспокойство, всё хорошо

Голкипер «Спартака» Артём Ребров, получивший повреждение в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:1), оставил сообщение на своей странице в «Инстаграме».
28 сентября Ребров прошёл дополнительное обследование, после которого стало известно, что у вратаря частичное повреждение связок правого коленного сустава. Операция голкиперу не потребуется, но в игре ближайшего тура российской Премьер-Лиги с «Уралом» он не сыграет.
«Ещё повоюем. Всем спасибо за беспокойство, всё хорошо», — написал 33-летний страж ворот красно-белых.