«Зенит» — «Реал Сосьедад»: в старте хозяев впервые выйдут все пять аргентинцев

В стартовом составе «Зенита» на матч второго тура группового этапа Лиги Европы с «Реалом Сосьедад» выйдут все пятеро аргентинцев, которые перешли в команду летом, — Эмануэль Маммана, Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Эмилиано Ригони и Себастьян Дриусси. Это произойдёт впервые в нынешнем сезоне, отмечает пресс-служба сине-бело-голубых.
«Зенит»: Лунёв, Кришито, Иванович, Мевля, Маммана, Паредес, Кузяев, Краневиттер, Кокорин, Дриусси, Ригони.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Реал Сосьедад». Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.
Фото можно посмотреть в «твиттере» «Зенита».
Дзюба не попал в стартовый состав «Зенита» на матч с «Реалом Сосьедад»