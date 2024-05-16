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«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с тренером «Ипсвича» Кираном Маккенной — The Guardian

«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с тренером «Ипсвича» Кираном Маккенной — The Guardian
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Стал известен ещё один претендент на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» на случай отставки Эрика тен Хага по окончании текущего сезона. Об этом сообщает The Guardian.

По сведениям источника, руководство манкунианцев вступило в переговоры с главным тренером «Ипсвич Таун» Кираном Маккенной, который ранее, с 2016 по 2021 годы, последовательно работал сначала в академии, затем в тренерском штабе основной команды «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что переговоры находятся ещё на ранней стадии, а сам Маккенна уже отклонил предложение «Кристал Пэлас», видя заинтересованность в продолжении работы от своего нынешнего клуба — «Ипсвича».

38-летний Киран Маккенна возглавляет «Ипсвич Таун» с декабря 2021 года. Под его руководством «Ипсвич» по итогам текущего сезона вышел в английскую Премьер-лигу впервые за 22 года.

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