Пресс-служба сборной России показала, как выглядит нога Панченко после операции

Пресс-служба сборной России показала, как выглядит нога форварда национальной команды и московского «Динамо» Кирилла Панченко после операции, которую ему сделали в Риме.
Фото можно посмотреть в «твиттере» сборной России.
Нападающий получил повреждение передней крестообразной связки в гостевом матче 10-го тура РФПЛ с «Арсеналом» (0:1). На 67-й минуте встречи нападающий тульской команды Игорь Шевченко в попытке сорвать контратаку ударил Панченко по ногам. В результате Кирилла унесли на носилках, а Шевченко получил жёлтую карточку. Из-за этой травмы Панченко может пропустить до полугода.
Панченко: Зобнин подсказал по поводу восстановления от травмы и поддержал меня