Краневиттер: я счастлив в России, в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер дал оценку победе над «Реалом Сосьедад» (3:1) во втором туре группового этапа Лиги Европы, а также назвал причину своего ухода из мадридского «Атлетико». Аргентинец признался, что счастлив играть в России.
«Мы готовились к сложному матчу и очень довольны, что смогли одержать эту важную победу. Я счастлив в России, в «Зените». У нас в команде много аргентинцев, и это очень важно. Сразу несколько человек из клуба вызываются в сборную Аргентины — это для нас здорово.
Что касается «Атлетико», то я попал в непростую ситуацию и мне пришлось уйти. «Атлетико» — прекрасная команда, настоящий гранд, однако продолжать сидеть на скамейке запасных я не мог», — сказал футболист в эфире радиостанции Marca.
Баски получили свои три. Как «Зенит» переиграл «Реал Сосьедад»
«Зенит» победил в «одном из самых сложных матчей сезона» и возглавил свою группу в Лиге Европы.