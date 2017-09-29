Бабаев: наверное, матчи с «Базелем» станут определяющими для ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил перспективы команды в Лиге чемпионов. Во 2-м туре группового этапа турнира «армейцы» проиграли «Манчестер Юнайтед» (1:4), а в 3-м туре они дома примут «Базель» (18 октября).
«Матчи с «Базелем», наверное, станут определяющими для нас с точки зрения итогового результата. Думаю, сделаем соответствующие выводы и хорошо подготовимся к этим играм. Конечно, всех поразил счёт, с которым швейцарцы разгромили «Бенфику» (5:0). Это заставит нас ещё серьёзнее готовиться к встречам с этим клубом. Думаю, «Базель» станет главным соперником ЦСКА в борьбе за вторую путёвку в весеннюю часть турнира. Потому что с первой путёвкой всё очевидно. Это было ясно уже даже после жеребьёвки», — сказал Бабаев в интервью «Известиям».
Турнирное положение в группе А после матчей 2-го тура: 1. «Манчестер Юнайтед» — 6 очков; 2. «Базель» — 3; 3. ЦСКА – 3; 4. «Бенфика» — 0.