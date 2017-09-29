Кокорин установил личный рекорд результативности в сезоне в играх за клуб

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин обновил личный рекорд сезонной результативности в матчах за клуб. Дважды поразив ворота «Реала Сосьедад» (3:1) во втором туре группового этапа Лиги Европы, российский форвард довёл количество своих голов в текущем сезоне до 14 с учётом выступлений во всех турнирах.
До этого самым результативным игровым годом в карьере Кокорина был сезон-2012/13, тогда футболист стал автором 13 голов в 26 матчах в составе московского «Динамо» (10 забитых мячей в чемпионате и 3 гола в Лиге Европы). В минувшем сезоне форвард стал автором 10 голов в 38 встречах (5 голов в РФПЛ, 4 мяча в Лиге Европы, 1 гол в Кубке России).
Кокорин: в «Зените» все очень довольны, победа за победой идут