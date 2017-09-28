Кокорин: в «Зените» все очень довольны, победа за победой идут

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал победу над «Реалом Сосьедад» (3:1) в матче группового этапа Лиги Европы.
«Довольны очень, всё хорошо в Лиге Европы и в чемпионате России. Счастливы, что победа за победой идут.
Как обычно сегодня кушали, у нас ограниченное питание. Если что-то хотим, не можем себе позволить. У меня в историях «Инстаграма» часто гамбургеры появляются? У нас бывают взвешивания, к ним нужно подводить себя так, чтобы был свой вес. Если чуть больше, тебя накажут. А если всё нормально с весом, то ты можешь всё что угодно позволить себе.
Всех соперников разбираем накануне игры вечером, ничего сверхъестественного нет. Ожидал ли ошибки голкипера во втором голе? Когда уже произошла ситуация, то ожидал. Но, если честно, хорошо, что так получилось.
Какие мысли перед игрой с «Анжи», который здорово сыграл со «Спартаком»? Сейчас все проводят крутые матчи против «Спартака». Мысли у нас — завершить перед паузой отрезок на положительной ноте.
Возвращения в сборную жду с нетерпением, меня долгое время там не было, соскучился очень», — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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