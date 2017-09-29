Фанаты «Кёльна» использовали пиротехнику перед началом игры с «Црвеной Звездой»

Болельщики «Кёльна» поприветствовали выход футболистов своей команды на поле стадиона «Райн-Энерги» на встречу с «Црвеной Звездой» во втором туре группового этапа Лиги Европы с использованием пиротехнических средств. Это стало единственным серьёзным инцидентом на матче, перед проведением которого были усилены меры безопасности.
Ряд сербских болельщиков перед игрой вооружились камнями, но с этой группой оперативно разобрались силы полиции. Как сообщили представители правоохранительных органов, на улицах Кёльна не было зафиксировано серьёзных происшествий с участием болельщиков, информирует Sport1.
Немецкая команда уступила соперника из Белграда со счётом 0:1.
Эпизод с использованием пиротехники на трибунах доступен для просмотра в YouTube.
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